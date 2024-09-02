Тайвань предложил Китаю «забрать» земли у России

Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он должен «забрать» земли у России. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Цзин-дэ, чьи слова привело агентство Reuters .

Речь идет о территориях, переданных Российской империи китайской династией Цин в XIX веке. Цзин-дэ напомнил об Айгунском договоре 1858 года, согласно которому Россия получила обширный участок земли Дальнего Востока.

«Почему бы не вернуть „оккупированные“ Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору?» — заявил политик.

Управление по делам Тайваня в Китае не прокомментировало слова Цзин-дэ, сообщили «Известия».

Ранее власти КНР ввели санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, которые продавали Тайваню оружие. Поставки нарушили «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.