Тайвань предложил Китаю «забрать» земли у России

Reuters: глава администрации Тайваня предложил КНР «забрать» земли у России

Liu Shu Fu/Taiwan Presidential
Фото: Liu Shu Fu/Taiwan Presidential/Global Look Press

Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он должен «забрать» земли у России. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Цзин-дэ, чьи слова привело агентство Reuters.

Речь идет о территориях, переданных Российской империи китайской династией Цин в XIX веке. Цзин-дэ напомнил об Айгунском договоре 1858 года, согласно которому Россия получила обширный участок земли Дальнего Востока.

«Почему бы не вернуть „оккупированные“ Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору?» — заявил политик.

Управление по делам Тайваня в Китае не прокомментировало слова Цзин-дэ, сообщили «Известия».

Ранее власти КНР ввели санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, которые продавали Тайваню оружие. Поставки нарушили «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте