Комплекс «белого человека» не дает Западу признать свои ошибки и раскаяться в грехах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Гордыня, тщеславие, фанаберия — это страшные грехи. А выходом из этого должно быть раскаяние, чистосердечное искреннее покаяние, понимание своей неправоты и стремление работать над этим», — сказала дипломат.

Она добавила, что у Запада этого нет: «Они же исключительные, они так себя научили».

Эта «исключительность» исходит из комплекса «белого человека», который на Западе вбили себе в голову.

Ранее Захарова жестко оценила планы президента Украины Владимира Зеленского по сохранению власти на Украине. Она отметила, что глава киевского режима «маниакально стреножен страстью к власти».