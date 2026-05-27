Захарова: японские СМИ оказались загнанными в угол из-за вранья про Старобельск

Японские журналисты окончательно запутались в собственной лжи относительно истинных мотивов отказа от поездки в Старобельск — к месту удара ВСУ по колледжу. Об этом в беседе с радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее аккредитованные в России корреспонденты CNN, BBC и японских СМИ единодушно отвергли предложение отправиться на место удара.

Она отметила, что Токио в жесткой форме воспрепятствовал освещению случившегося.

«Их загнали в угол с их враньем, и они посчитали, что единственной возможностью почему-то для них является продолжение этого вранья», — сказала Захарова.

Ранее журналист из Луганска Фаина Савенкова заявила, что западные СМИ не говорят правду о Донбассе из-за страха перед санкциями.