Японию призвали пересмотреть враждебный к России курс

МИД: враждебный курс Японии не позволяет России возобновить с ней диалог

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Россия и Япония могут начать политический диалог только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Его слова привела пресс-служба министерства.

«Администрация Кисиды совершила недальновидный выбор в пользу конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины, что привело к ухудшению российско-японских отношений», — сказал он.

По словам дипломата, отношения России и Японии могут вернуться на прежний уровень только после конкретных шагов со стороны Токио.

Ранее Россия направила протест японскому посольству в РФ из-за планов провести совместные с Германией и Испанией военные учения на острове Хоккайдо. В МИД отметили, что рассматривают такие действия как потенциальную угрозу для страны.

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