Японию призвали пересмотреть враждебный к России курс

Россия и Япония могут начать политический диалог только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Его слова привела пресс-служба министерства.
«Администрация Кисиды совершила недальновидный выбор в пользу конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины, что привело к ухудшению российско-японских отношений», — сказал он.
По словам дипломата, отношения России и Японии могут вернуться на прежний уровень только после конкретных шагов со стороны Токио.