Захарова заявила, что Германия обязана делиться данными о расследовании по СП

Информация о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» не должны быть утечками в СМИ, Германия обязана делиться с Россией имеющимися данными. Такое заявление РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о диверсии на СП.

«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», — подчеркнула Захарова.

Шольц в интервью немецкому изданию заявил, что подрывы на газопроводах нужно расследовать, и виновных привлечь к ответственности.

В Германии Шольца обвинили, что он продолжает покрывать США в деле о «Северных потоках». С таким заявлением выступил депутат бундестага от АдГ Евгений Шмидт.