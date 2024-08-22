Депутат Бундестага Евгений Шмидт заявил, что Шольц будет покрывать США по подрывам на «Северных потоках»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц будет и дальше покрывать Соединенные Штаты по подрыву на «Северных потоках».

Политик уточнил, что это будет происходить в том случае, если американцы каким-то образом замешаны в диверсиях.

«Если сейчас американцы и замешаны в этих диверсиях, то Шольц наверняка будет их так же дальше покрывать», — сказал он.

Шмидт вспомнил, как Джо Байден во время переговоров с немецким канцлером пообещал, что в случае конфликта на территории Украины «Северный поток — 2» работать не будет.

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