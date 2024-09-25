Захарова напомнила Боррелю о ситуации в Косове после его призыва к Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призывающего Украину «не сдаваться» в условиях конфликта. Свое мнение она опубликовала в Telegram-канале .

Боррель настоятельно предостерег Украину от капитуляции, утверждая, что это может дать «агрессору» основания для новых попыток нарушения территориальной целостности страны. На это заявление Захарова ответила вопросом, указав на двойные стандарты Запада.

«Относится ли эта логика также к Сербии, от которой Запад отрезал историческую область Косова?» — задала она вопрос, подчеркивая, как различаются подходы к различным конфликтам.

Ранее Захарова высказала мнение о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она выразила надежду, что такой встречи удастся избежать.