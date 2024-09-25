Захарова понадеялась, что не столкнется с Зеленским в штаб-квартире ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вероятность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом она высказалась в эфире радио Sputnik .

Дипломат ответила на вопрос, как будет действовать, если случайно столкнется с Зеленским. Захарова выразила надежду, им не придется пересекаться.

«А вдруг Бог милует», — предположила она.

В Нью-Йорке находится не только Мария Захарова, но и глава МИД России Сергей Лавров. Российская делегация принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает спорным мнение о наличии права у России на место постоянного члена Совбеза ООН в качестве правопреемницы СССР.