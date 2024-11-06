Захарова высмеяла запрет на проверку документов у избирателей в Калифорнии

Жители штата Калифорния могут прийти голосовать на выборах президента Соединенных Штатов без удостоверяющих личность документов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот запрет в своем Telegram-канале .

По ее словам, когда избиратель в Калифорнии приходит голосовать, у него спрашивают лишь имя и дату рождения и «верят ему на слово». В том случае, если он пытается показать сотрудникам избирательных комиссий свой паспорт, они отворачиваются, поскольку не могут нарушить запрет на проверку документов.

«С другой стороны, если они пол определяют „со слов больного“, то и бюллетени должны раздавать без проверки документов. Американская демократия», — иронично подытожила Захарова.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил о «массовых фальсификациях» на выборах в Пенсильвании. По его словам, правоохранительные органы уже разбираются с этой информацией.