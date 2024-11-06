Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что ему поступает информация о «массовых фальсификациях» на выборах в одном из колеблющихся штатов. Об этом республиканец заявил в своем видеобращении в социальной сети Truth Social .

Речь идет о Пенсильвании. По словам Трампа, правоохранительные органы уже начали разбираться с этой информацией.

«Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии (крупнейший город штата Пенсильвании — прим. ред.). Правоохранительные органы уже идут!» — сказал Трамп.

Ранее сайт RealClearPolitics сделал прогноз о поддержке кандидатов в колеблющихся штатах. По их данным, Трамп опережает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в большинстве из них: Аризоне, Джордии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. Харрис лидирует в Мичигане и Висконсине.

Если аналитики окажутся правы, то это серьезно повысит шансы Трампа на победу.