Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен по Украине в ЕС за двусмысленность

Захарова: какой смысл вложила гинеколог фон дер Ляйен в «членство» Украины в ЕС?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС. В телеграм-канале дипломат задалась вопросом, какой именно смысл еврочиновница вложила в это понятие.

До этого фон дер Ляйен заявила, что якобы Украина уже на пути к членству в ЕС, так как с ошеломляющей скоростью выполняет все реформы для вступления и даже достигла прогресса на этом направлении.

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово „членство“», — написала Захарова.

Ранее Захарова назвала безрассудными планы Франции и Великобритании по обеспечению Украины ядерным оружием. Она напомнила, что Украина ранее обязалась не приобретать ЯО и оставаться неядерным государством, добавив, что британцы и французы зарвались в своем антироссийском угаре.