Жена Байдена отправится в Париж для сбора денег на кампанию мужа

Жена Байдена соберет деньги на компанию мужа на Олимпиаде в Париже

Первая леди США Джилл Байден проведет сбор средств на предвыборную кампанию своего мужа в Париже. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на штаб действующего президента, она возглавит американскую делегацию на открытии летних Олимпийских игр.

Сбор средств на специальном мероприятии организует бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер. Стоимость входных билетов составит от 500 до 25 тысяч долларов.

Купить их смогут исключительно американцы с предъявлением копии паспорта. Федеральное законодательство США запрещает брать деньги на предвыборное мероприятие от иностранцев.

Дополнительные средства для предвыборной кампании Джо Байдена необходимы. После его провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом крупнейшие доноры заморозили выплаты, требуя от президента снять свою кандидатуру.

Вопрос выдвижения Байдена на предстоящие президентские выборы в США стал предметом ожесточенной дискуссии в Демократической партии. Политики опасаются поражения действующего лидера, что ударит по их позициям на выборах в сенат.

Для окончательного выдвижения кандидата демократы планировали провести онлайн-голосование в ближайшие дни. Но в итоге лидеры фракций в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис убедили всех перенести решение на начало августа.