Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Литвы по минированию поля на границе с Россией. Об этом дипломат написала в телеграм-канале .

«„Поле минное в стране ЕС“. Так называется сиквел сказки „Приключения Пиноккио. История деревянной куклы“», — заявила Захарова.

Литовские власти планируют создать минное поле у российской границы в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Как заявлял глава литовского министерства обороны Робертас Каунас, вдоль границы с Россией создадут сдерживающие силы и линию обороны, включающую также противопехотные мины.

Важно, что использование таких взрывных устройств запрещено Оттавской конвенцией от 1997 года. Но прибалтийские страны, Польша и Финляндия вышли из этого договора в прошлом году, чтобы производить противопехотные мины для себя и Украины.

Ранее глава литовского МИД Кестутис Будрис призвал альянс атаковать Калининградскую область, чтобы уничтожить российские ракетные базы и базы ПВО.