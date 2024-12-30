Власти Польши заранее начали отмечать новогодние праздники и злоупотребили алкоголем. Так оценила заявление заместителя министра внутренних дел европейской страны Мачея Дущика о строительстве дороги к Калининградской области для переброски войск официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Она процитировала заявление представителя польского ведомства, который в интервью газете Financial Times объявил о планах по строительству дороги к российской границе для переброски войск или силовиков.

«Пить уже начали, что ли?» — не исключила Захарова.

По данным авторов материала FT, Польша уже получила 170 миллионов евро для усиления охраны границ с Россией и Белоруссией.

В начале ноября власти Польши начали строительство укрепленной линии на границе с Россией, которая станет частью инфраструктуры, получившей название «Восточный щит». Все работы регулируют специально принятым законом, некоторые нормы из которого сильно напугали жителей восточных провинций страны.

Как пояснил юрист Камиль Сыллер, документ предусматривает изъятие частных земель и недвижимости, если они мешают строительству оборонных сооружений. Таким образом, в зоне риска оказались все приграничные населенные пункты.