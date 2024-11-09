Поляки испугались из-за последствий строительства «Восточного щита»

Жители восточных регионов Польши испугались изъятия земель в пользу государства в связи со строительством «Восточного щита». Об этом сообщил юрист Камиль Сыллер, его слова привело РИА «Новости» .

Под «Восточным щитом» подразумевают комплексную оборонительную инфраструктуру Польши. В законе о нем содержится пункт о стратегических инвестициях в области обороноспособности государства, подразумевающий возможность изъятия недвижимости у граждан.

«Очевидно, что изъятия будут. Законы подразумевают изменение границ частных владений. Если сейчас целые населенные пункты примыкают к границе, то они наиболее уязвимы. Весь вопрос не в том, что изъятия случатся, а в том — когда», — сказал правозащитник.

Около недели назад Польша начала строительство оборонительной линии на границе с Россией. Проект оценили в 10 миллиардов злотых (около 242 миллиардов рублей), писали «Известия».