Захарова высмеяла оговорку украинской ведущей про Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над украинской ТВ-ведущей Ольгой Бутко, назвавшей Владимира Путина президентом Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Оля Гудко» начала о чем-то догадываться. Завтра продолжим ликбез», — пошутила дипломат, добавив смеющийся смайлик.

До этого украинская телеведущая во время телемарафона в прямом эфире сказала, что глава Белого дома «Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным». После чего запнулась, осознав свой ляп, и исправилась.

Телеканал вырезал оговорку и перезалил выпуск на сайт, но ситуацию не получилось исправить. Запись успела разлететься в интернете.

Ранее Захарова высмеяла публикации в соцсетях о якобы деталях участия России в переговорах по Украине в Турции. Дипломат назвала их «перепиской вселенной с галактиками».