Захарова высмеяла обыски по делу о «влиянии России» в здании Европарламента

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о несуществующих стандартах Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Так в своем Telegram-канале дипломат отреагировала на обыски в здании Европарламента по делу о «влиянии России».

Она процитировала новость, которую опубликовала немецкая газета Spiegel. Журналисты сообщили, что в зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски по делу о предполагаемом «влиянии России».

По ее словам, дело вовсе не в «поисках влияния». Просто в сообществе либеральных демократий стартовал электоральный цикл — выборы в Европарламент, которые пройдут в июне.

«И проходят они в полном соответствии с несуществующими стандартами БДИПЧ», — высказалась она.

По данным немецкой газеты, к обыскам с утра 29 мая приступили следователи в Бельгии и Франции. Их рейды связали с делом вокруг «пророссийского» новостного сайта Voice of Europe. По утверждению зарубежных источников, он «находится в центре российской операции влияния».

В середине мая в Евросоюзе запретили вещание и работу некоторых российских СМИ. В список попали РИА «Новости», «Российская газета», «Известия» и Voice of Europe.