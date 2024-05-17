Вещание ряда российских СМИ приостановили в ЕС | 360°

Мир 17 мая 2024, 17:55 Вещание ряда российских СМИ приостановили в ЕС Евросовет приостановил вещание «Известий», РИА «Новости» и «Российской газеты» Unsplash

Читать 360 в

В ЕС запретили ряду российских СМИ вести на своей территории любую деятельность, связанную с радиовещанием и телевидением. Это следует из заявления Евросовета.

В документе указали четыре масс-медиа. Среди них РИА «Новости», «Российская газета», «Известия» и Voice of Europe.

Реклама

Уточняется, что решение не будет препятствовать СМИ и их работникам осуществлять деятельность, не связанную с вещанием. Например, проводить интервью и исследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Европу об ответе на запрет вещательной деятельности отечественных СМИ. По ее словам, меры уже разрабатываются.