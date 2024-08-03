Захарова высмеяла Макрона после слов об открытии ОИ в Париже

Захарова: Франция на открытии Олимпиады показала не лицо, а нечто другое

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла французского президента Эммануэля Макрона после его слов о том, что Франция на открытии Олимпиады продемонстрировала свое настоящее лицо. Дипломат пошутила в своем Telegram-канале, что многие точно подумали не про лицо.

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — написала она.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа, а затем с 28 августа по 8 сентября пройдет Паралимпиада.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прошло шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, спародировавших «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, что возмутило пользователей по всему миру.

Ранее сербский лидер Александр Вучив заявил, что «миром стало править безумие», прокомментировав тем самым боксерский поединок между представительницей Алжира Иман Хелиф и спортсменкой из Италии Анджелой Карини. Победившая алжирская боксерша, как оказалось, в прошлом была мужчиной.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте