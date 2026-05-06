Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая

Захарова: российские дипломаты готовы к возможным провокациям на 9 Мая в ЕС

Российские дипломаты в государствах Европы готовы к вероятным провокациям на 9 Мая. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Мы готовы каждый день, потому что практически каждый день то тут, то там происходят. Мы видели разные, мы готовы морально, мы видели, до какой степени оскотинивания дошли недружественные режимы», — сказала она.

Захарова добавила, что страны, аккредитовавшие дипломатов, обязаны обеспечить их личную безопасность и сохранность объектов дипмиссии в соответствии с Венской конвенцией.

«Провокации были, есть и, к сожалению, будут. Готовы мы? Да», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что Россия открыта к переговорному процессу и контактам по Украине, если они принесут реальный эффект.