Россия осталась открыта к результативным переговорам по Украине. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, российское руководство открыто к переговорному процессу и контактам, которые будут иметь реальный эффект. Если говорить об ответственных со стороны США за переговоры по Украине, то в настоящее время они заняты ситуацией на Ближнем Востоке.

«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о пролете украинских беспилотников 9 мая над Красной площадью. Дипломат напомнила, что 80 лет назад нацисты также отчаянно сопротивлялись Дню Победы.