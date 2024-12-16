Захарова встала на защиту подпавших под санкции Долиной и Канделаки

Включение в санкционный список Евросоюза певицы Ларисы Долиной, заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тины Канделаки и главы департамента управления делами президента России Софии Захаровой абсолютно несправедливо. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что все включенные в санкционные списки женщины обладают редкими талантами и считаются настоящими профессионалами в своих сферах.

«Каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — написала Захарова.

Европейский союз включил народную артистку России Ларису Долину в санкционный список, куда, кроме нее, попали еще 84 человека и различные организации.

Тина Канделаки и София Захарова стали фигурантами реестра по обвинению в дестабилизации фундаментальных ценностей Евросоюза. Подпавшим под санкции россиянам запретили въезд на территорию блока, а также заморозили все их активы.

По данным Telegram-канала Shot, сильнее всех пострадала Лариса Долина, которой закроют доступ к недвижимости в Латвии, которую авторы оценили в 95 миллионов рублей.