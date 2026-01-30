Двойные стандарты европейских политиков можно сравнить с поведением героев рассказа о «Незнайке» советского писателя Николая Носова. Об этом на брифинге заявила представитель МИД Россия Мария Захарова.

«Незнайка, не умея рисовать, попросил у друга-художника краски, кисточку и начал рисовать друзей, а потом позвал их на некий вернисаж. Все приходили и смеялись, когда видели рисунки — они были неумелыми, но смешными. Смех заканчивался, когда они доходили до собственных портретов», — вспомнила сюжет рассказа дипломат.

Захарова отметила, что западники также смеялись над санкционными мерами против России. По словам представителя МИД, они также не замечали референдумов и выдумывали истории про отсутствие права народов на самоопределение.

«Посмотрите, как стало несмешно, я бы сказала, стало грустно, когда дошли до Гренландии», — заключила Захарова.

Ранее представитель МИД сравнила Запад с бешеным ежиком, который запутался в клубке фобий и обид.