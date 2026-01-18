Захарова сравнила Запад с бешеным ежиком

Россия не отдалялась от Запада, он сам замкнулся в своем мире обид и страхов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Спас» .

По ее словам, западные страны запутались в клубке собственных обид и фобий и теперь находятся в «страшном аду» своих же глупостей. Их поведение напоминает свернувшегося ежа.

«Только это какой-то не добрый, хороший ежик, у которого на инстинктивном уровне прошиты определенные рефлексы, а это такой бешеный ежик, который в том числе, возможно, еще и опасен, исходя из того, что он делает», — добавила она.

При этом Захарова подчеркнула, что страх Запада перед Россией не опирается на реальную угрозу, а скорее напоминает болезненную фобию.

Ранее дипломат указала на «лицемерное» стремление к миру со стороны европейских стран. По ее словам, об этом красноречиво говорит финансовая поддержка Украины.