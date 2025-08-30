Захарова рекомендовала Мерцу психиатра за слова о действиях России в соцсетях

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о вмешательстве России через социальные сети необходимо проверить психиатрам. Об этом в комментарии ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что Германия уже несколько лет подряд поставляет украинским боевикам тяжелые вооружения, от которых тысячами гибнут мирные люди, и тут глава кабмина заявил о беспокойстве публикациями на публичных площадках.

«Это уже к психиатрам. ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Германия входила в «нормандский формат» по урегулированию украинского конфликта, а также была посредником при заключении Минских соглашений, целью которых оказалось не прекращение боевых действий, а предоставление Киеву времени для перевооружения.

«Сотни тысяч убитых, покалеченных как итог обмана, совершенного Берлином, мирового сообщества по вопросу Минских соглашений. А теперь, оказывается, им котики в соцсетях угрожают?» — добавила Захарова.

Мерц обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны при помощи публикаций в социальных сетях и попытке дестабилизации общества. Он пояснил, что расценивает такое поведение как часть конфликта с Россией.