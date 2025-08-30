Мерц заявил о конфликте между Германией и Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI .

«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — утверждает Мерц.

Свои слова он объяснил тем, что Москва якобы дестабилизирует большую часть Германии, а также вмешивается в ее внутренние дела через социальные сети. При этом начал ссылаться на спецслужбы.

Мерц утверждает, что их представители докладывают ему якобы о попытках России повлиять на немецкое общественное мнение.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что украинский конфликт может заняться еще на много месяцев. Он также высказался на тему личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, усомнившись в том, что она состоится.