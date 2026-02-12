Рютте призвал снова назначить следующим генсеком НАТО американца

Должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО следует снова занять гражданину США. Об этом по итогам заседания глав МО стран — членов организации заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте .

Он объяснил, что страны Европы начнут тратить больше денег на оборонную сферу, если руководить НАТО будет американец, а не гражданин ЕС.

«Я думаю, здесь речь идет о балансе. Да, я считаю крайне важным, чтобы Верховный главнокомандующий объединенными силами оставался американцем», — подчеркнул Рютте.

По его словам, в в этом случае в странах Евросоюза по-прежнему сохранится «американское конвенциональное присутствие» и ядерный зонтик.

Ранее Рютте высказался о блокаде Сувалкского коридора: если Россия решится на этот шаг, альянс даст разрушительный ответ. Он добавил, что НАТО регулярно изучает и отрабатывает разные возможные сценарии будущего, основываясь на данных разведки.