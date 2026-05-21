Захарова: Россия примет переговорщика от Европы из страны без русофобии

Россия готова принять переговорщика от Европы для диалога об урегулировании украинского конфликта, но это должен быть политик, пользующийся доверием у своего народа. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она подчеркнула, что от Европы ждут представителей стран, которые не опускались до откровенного нацизма, в том числе русофобии, и способны внести свой вклад в переговорный процесс.

«Соответствующего настроя со стороны европейских лидеров, как вы видите по цитатам и шагам, в том числе финского президента [Александра] Стубба, на сегодняшний день не наблюдается. Наблюдаются ровно противоположные процессы», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров для урегулирования украинского кризиса с учетом своих интересов в сфере национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после окончания праздничных мероприятий в День Победы заявил, что предпочтительная кандидатура для диалога России и Евросоюза — бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Глава государства добавил, что лидеры стран ЕС также могут выбрать другого представителя, который не очернил себя в глазах России.