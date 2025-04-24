Украина неоднократно нарушила режим пасхального перемирия и использовала для атак американское вооружение, чем подставила США, Об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», — сказала она.

По мнению Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский решил поддержать предложение Владимира Путина о пасхальном перемирии из-за давления западных кураторов, однако договоренность на деле не соблюдал. Официальный представитель МИД назвала атаки по гражданским объектам в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму вызывающими и циничными.

Президент России выступил с предложением об одностороннем прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции, начиная с вечера субботы, 19 апреля. Перемирие завершилось в ночь на понедельник, 21 апреля.

По данным Минобороны, во время действия пасхального перемирия боевики ВСУ применили 90 дронов, восемь из которых пытались атаковать территории вне зоны проведения специальной военной операцией. Российские военные перехватили все аппараты.