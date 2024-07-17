Западные дипломаты проявили лицемерие, когда заявили о невмешательстве во внутренние дела других государств со ссылкой на международное право. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «Известиям» .

«Весь мир понимает, что-то, что они произносят — абсолютное лицемерие, а порой просто вранье», — отметила дипломат, прокомментировав заявления постпредов Совбеза ООН от Великобритании, США и Франции.

Британский, американский и французский представители ранее заявили, что в соответствии с международным правом нельзя вмешиваться во внутренние дела других государств, «становиться агрессором». Захарова же напомнила о событиях в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также про нынешний украинский конфликт, где эта тройка стран успела отметиться вторжениями.

Российский дипломат подчеркнула, что мировая общественность понимает, кто ответственен за дестабилизацию международных отношений в последние десятилетия, поэтому отрицает обвинения Запада в адрес России из-за ситуации на Украине.

Ранее Захарова высмеяла экстренный брифинг Секретной службы США, сравнив позы сотрудников со «стенкой для штрафных ударов».