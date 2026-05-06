Захарова ответила на слухи о наличии у нее гражданства США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слухи о том, что у нее или ее родственников когда-либо было гражданство или вид на жительство в США. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik .

По словам Захаровой, фейки о наличии у нее и членов семьи американских или других иностранных документов появились сразу после ее назначения на должность директора департамента информации и печати МИД.

«У меня ни у кого — ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы — нет никакого гражданства и никогда не было», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что у ее родственников не было ни видов на жительство в других странах, ни долгосрочных виз, которые приравниваются к ним. Опровержения публиковали на официальных площадках еще шесть лет назад, но слухи продолжают появляться.

Накануне Захарова заявила, что американские чиновники навязывают гражданство США детям российских дипломатов.