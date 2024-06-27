Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в унижении своего народа

Захарова раскритиковала секретаря Совбеза Армении за обвинения в адрес России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщили «Известия» , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные деятели унижают свой собственный народ», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, чтобы комментировать такие высказывания политиков, нужно иметь медицинское образование.

Ранее Григорян заявил, что Россия якобы специально не поставляла оружие Армении во время ее противостояния с Азербайджаном и «передала» территорию Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.