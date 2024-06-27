Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в унижении своего народа

Захарова раскритиковала секретаря Совбеза Армении за обвинения в адрес России

Фото: РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщили «Известия», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные деятели унижают свой собственный народ», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, чтобы комментировать такие высказывания политиков, нужно иметь медицинское образование.

Ранее Григорян заявил, что Россия якобы специально не поставляла оружие Армении во время ее противостояния с Азербайджаном и «передала» территорию Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.

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