Армения обвинила Россию в «сдаче» Карабаха Азербайджану

Секретарь СБ Армении Григорян: Россия «отняла» Карабах и «вернула» Азербайджану

Фото: РИА «Новости»

Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Такое заявление сделал секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, сообщило издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, боевые действия между республиками велись, когда Армения «полностью зависела» от России.

«Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», — заявил Григорян.

Он добавил, что российская сторона якобы сама решила не поставлять боеприпасы и оружие Армении.

Россия 12 июня вывела свой миротворческий контингент из Нагорного Карабаха. Регион покинули личный состав, техника и вооружение. До этого Армения и Азербайджан провели демилитаризацию границы.

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