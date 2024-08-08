Захарова уличила Японию в попытке порвать связи России и Центральной Азии

Захарова обвинила Японию в стремлении нанести ущерб связям РФ в Центральной Азии

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Японское руководство планирует расширить свое влияние в центральноазиатском регионе ради своих политических целей, а не из экономического интереса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликовали на сайте внешнедипломатического ведомства.

Она напомнила, что Центральная Азия находится в тысячах километров от Японии, но та по указу США настойчиво пытается «внедриться» в регион. По ее мнению, японские власти хотят нанести ущерб системе хозяйственных связей центральноазиатских стран с Россией.

«Официальный Токио заинтересован прежде всего в выгоде для собственных корпораций и беспрепятственном их выходе на развивающиеся рынки, тем самым ставя реципиентов в зависимость от внешнего капитала и технологий», — указала представитель МИД.

Захарова добавила, что партнеры России из Центральной Азии смогут отличить взаимовыгодное сотрудничество от корыстных планов Белого дома и Японии.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не ответил на вопрос о Курилах. Он отказался комментировать вопрос журналиста о возобновлении посещений могил предков на российской территории.

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