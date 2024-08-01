Генсек кабмина Японии замялся в ответ на вопрос о Курилах

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции не сумел ответить на вопрос по поводу позиции властей о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Присутствовавший в зале журналист обратился к Хаяси и напомнил, что японский депутат Мунэо Судзуки уже призывал российскую сторону к возобновлению посещений могил предков, после чего попросил дать развернутый комментарий.

Однако после вопроса в зале повисла неловкая пауза, генсек кабмина около минуты смотрел на своих сотрудников, ожидая распечатку с подходящим текстом для ответа.

«Прежде всего, я предпочту воздержаться от комментариев относительно высказываний господина Судзуки. По поводу посещения могил на северных территориях могу лишь сказать, что в рамках российско-японских отношений мы придаем этому важное значение. Люди старшего возраста искренне желают возобновления посещений захоронений», — сказал Хаяси после продолжительной паузы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал закрытым вопрос Курил в ответ на предложение Японии о мирном договоре.