Страны Евросоюза пытаются представить себя непричастными к кризису на Ближнем Востоке и снять с себя ответственность за происходящее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что заявления европейских политиков о том, что это «не их война» — искажение фактов. Именно западноевропейские государства на протяжении многих лет способствовали росту напряженности в регионе.

В МИД указали, что перед последними событиями европейские страны препятствовали дипломатическим усилиям, продвигали антииранские инициативы и усиливали давление через международные структуры, включая МАГАТЭ.

Также в ведомстве напомнили, что европейские лидеры на протяжении многих лет делали заявления, формирующие негативный образ Ирана, называя его угрозой для региона и мира. Такая риторика способствовала дальнейшей эскалации.

В МИД подчеркнули, что попытки дистанцироваться от происходящего не соответствуют реальному вкладу европейских стран в развитие кризиса.

Ранее Захарова задалась вопросом: когда западные политики, так активно посещавшие Бучу, приедут в школу для девочек в Иране и увидят место настоящего преступления.