Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером договор о столетнем партнерстве содержит фактическую ошибку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Дипломат отметила, что в пункте о партнерстве в области безопасности упоминается Азовское море, которое находится на территории России. Захарова подчеркнула, что сам текст принятого документа стал свидетельством давнего желания властей Великобритании закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, отводя украинскому режиму роль помощника.

«Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. После воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации», — заявила она.

Дипломат добавила, что все попытки посягательства на акваторию Россия жестко пресечет, так как это станет прямым вмешательством во внутренние дела страны. Само соглашение Захарова назвала пиар-акцией находящегося в агонии киевского режима.

«Он готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», — добавила представитель МИД.

Подводя итог, Захарова подчеркнула, что после падения диктатуры Зеленского или ухода Стармера с поста премьер-министра Великобритании про этот документ никто не вспомнит.

Зеленский и Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве в минувший четверг, 16 января, после переговоров, напомнил сайт «Аргументы и факты».

Документ предусматривает сотрудничество в сфере экономики, технологий, образования и обороны. Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, а также передаст ВСУ новые дальнобойные вооружения.

Комментируя подписание договора, Зеленский объявил, что в открытый доступ выложили не весь текст документа. По его словам, закрытой от публики осталась секретная часть.