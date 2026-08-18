Захарова указала на двойные стандарты Японии после высказываний против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у руководства Японии — двойные стандарты.

Японские власти заявляют о задетых чувствах из-за поездки президента России на Итуруп. При этом об ответственности Америки за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки умалчивается, подчеркнула Захарова.

По словам Марии Захаровой, слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги вызывают «крайнее возмущение».

Официальный представитель МИД отметила, что Япония разрушает отношения с Россией, которые выстраивали с большим трудом.

Ранее жители Итурупа рассказали, что визит президента страны стал для них главным событием.