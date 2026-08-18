Визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, вызвавший «решительный протест» со стороны Токио, стал главным событием для жителей Итурупа. В российском МИД в ответ подчеркнули: территория островов принадлежит России, сообщил сайт Zvezdanews .

Село Рейдово находится почти в восьми тысячах километров от Москвы. Здесь проживает менее тысячи человек, которые десятилетиями занимаются рыболовством и привыкли к суровому климату с сильными ветрами и штормами.

«Мы очень плохо относимся к таким заявлениям японцев, и очень жаль, что они этого не понимают. Прошло столько времени», — поделилась местная жительница Светлана Смоловик.

Она живет на Курилах с первого класса и отмечает, что приезд главы государства — это история, которой гордятся островитяне. Интернет-паблики заполнили сообщения о визите, однако повседневная жизнь здесь зависит от более приземленных вещей: погоды, логистики и улова.

Остров реагирует на внешние вызовы сплоченностью. Несмотря на снегопады, штормы и удаленность от материка, куда товары доставляют лишь несколькими судами, люди уезжать не планируют.