Захарова ткнула Италию носом в очередного репортера, нарушившего границу РФ
МИД призвал Италию обратить внимание на нарушившего границу РФ репортера
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала итальянских дипломатов обратить внимание на очередного репортера, нарушившего границы России. Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале пост о вылазке журналиста издания Domani Давиде Мария де Лука совместно с ВСУ в Курскую область.
«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — подчеркнула дипломат.
Итальянский репортер опубликовал в соцсетях название своей статьи «В Курск с украинскими солдатами». Он признался, что отправился на территорию России с боевиками ВСУ на бронетехнике из города Сумы. Де Лука утверждал, что ему удалось поговорить с местными жителями, украинские военные же его постоянно сопровождали.
Это не первый случай грубого нарушения российского законодательства и правил журналистской этики со стороны иностранных репортеров. До этого курское приграничье незаконно прибыла с украинскими боевиками журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент. Она сняла репортаж, который уже опубликовала на своем сайте.