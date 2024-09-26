Захарова ткнула Италию носом в очередного репортера, нарушившего границу РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала итальянских дипломатов обратить внимание на очередного репортера, нарушившего границы России. Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале пост о вылазке журналиста издания Domani Давиде Мария де Лука совместно с ВСУ в Курскую область.

«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — подчеркнула дипломат.

Итальянский репортер опубликовал в соцсетях название своей статьи «В Курск с украинскими солдатами». Он признался, что отправился на территорию России с боевиками ВСУ на бронетехнике из города Сумы. Де Лука утверждал, что ему удалось поговорить с местными жителями, украинские военные же его постоянно сопровождали.

Это не первый случай грубого нарушения российского законодательства и правил журналистской этики со стороны иностранных репортеров. До этого курское приграничье незаконно прибыла с украинскими боевиками журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент. Она сняла репортаж, который уже опубликовала на своем сайте.