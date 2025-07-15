Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте нужно послушать лекцию помощника президента России Владимира Мединского о Невской битве середины XIII века. Об этом в Telegram-канале написала представитель МИД Мария Захарова.

«Рютте не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но в тему погрузился не до конца, упустив, чем дело закончилось. У Владимира Ростиславовича есть прекрасная лекция на эту тему. Пусть изучает», — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Рютте неслучайно выбрал для примера именно середину XIII века.

«Очевидно, фантомные боли упущенных возможностей, которые у псов-рыцарей не пройдут никогда. Для нас тот период является поворотной точкой. Сегодня исполняется ровно 785 лет со дня Невской битвы», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что сам генсек НАТО мечтал стать пианистом, но в итоге получил степень магистра по истории.

«Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах начинаются корчи нереализованности», — добавила дипломат.

Ранее генсек альянса выразил недовольство тем, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавлял именно Мединский. Он назвал его «каким-то историком».