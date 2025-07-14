Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что помощник президента Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе альянса в Telegram-канале.

В частности, Рютте пожаловался, что Путин «не прислал серьезных людей» на переговоры, отправив «какого-то» историка. В то же время он назвал серьезным состав украинской делегации.

В ответ на этот выпад Захарова напомнила, что Мединский — специалист по международным отношениям, ученый и государственный деятель.

«А „серьезную делегацию“ с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании», — обратила она внимание.

По словам дипломата, без знания истории вопроса невозможно решить ни одну проблему — лишь усугубить. Захарова назвала деятельность НАТО безграмотной, что привело к многочисленным жертвам в мире.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Рютте придумал сговор Китая и России, когда переел галлюциногенных грибов. Он посоветовал генсеку НАТО учить русский язык.