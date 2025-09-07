Захарова связала нападение на посольство России с вступлением Швеции в НАТО

Случаи нападения на посольство России в Стокгольме продолжаются, несмотря на обещания шведского руководства. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала сброс дроном пакета с краской на территорию диппредставительства в королевстве. Дипломат напомнила, что такие провокации могут нести угрозу не только для посольства, но и для обычных граждан.

Она предположила, что Швеция не может найти виновных из-за того, что присоединилась к Североатлантическому альянсу.

«Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль над внутренней и внешней безопасностью», — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Швеции сообщило о новом случае нападения. Оно отметило, что полиция до сих пор не нашла виновных ни одной из провокаций. Диппредставительство сделало вывод, что Швеция не выполняет свои обязательства по Венской конвенции.