Захарова сравнила Зеленского с молью из анекдота после слов о переговорах

Заявивший о страхе президента России Владимира Путина перед переговорами об урегулировании конфликта украинский лидер Владимир Зеленский проявил себя как маленькая моль из анекдота. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: „Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!“» — написала дипломат, комментируя слова Зеленского.

В минувший вторник, 28 января, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Зеленский не имеет права на подписание договора о прекращении огня из-за утраты легитимности.

Глава государства подчеркнул, что он может принять участие в переговорах о выходе из конфликта, но для реализации соглашения со стороны Украины нужны люди с подтвержденным легитимным статусом.