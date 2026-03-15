Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Западную Европу с героем известной сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Она также ослеплена тщеславием и окружена обманом, заявила дипломат в эфире телеканала «ТВ Центр» .

«Конечно, Андерсена и „Новое платье короля“, мне кажется, несколько напоминает. А правильнее сказать — предсказывает то, что будет с его родиной конкретно и с его в целом континентом, его западной частью, в будущем», — сказала она.

Захарова напомнила, что герой сказки — «голый король» — был могущественным, с одной стороны, поэтому ему все и хотели угодить. С другой же, он был глуп, падок на лесть, подвержен таким страстям, как себялюбие и тщеславие, поэтому не замечал очевидных вещей.

Кроме того, он сформировал вокруг себя систему лжи. Люди, которые были обязаны говорить правду, обманывали его, чтобы не прослыть глупцами. И пусть «голый король» станет посмешищем, но зато им не придется признавать свои ошибки, трусость и слабости.

Захарова пояснила, что «голым королем» является Брюссель, который стал натравливать «террористическое чудовище» в лице президента Украины Владимира Зеленского на лидеров Венгрии и Словакии.

