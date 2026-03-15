Захарова: Россия выстраивает контакты с США, реалистично оценивая их действия

Фото: РИА «Новости»

Россия всегда выстраивала взаимодействие с США, исходя из реалистичного восприятия и оценки их действий. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Мы как сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты — исходя из реалистичного, еще раз подчеркну это слово, восприятия и оценки того, что они делают», — заявила дипломат.

Она пояснила, что российское руководство контактирует с теми, с кем это необходимо делать с точки зрения прагматичных национальных интересов.

Ранее Захарова высмеяла британскую газету The Telegraph, чьи сотрудники не смогли найти настоящее фото посла России на Маврикии Ирады Зейналовой. В своей публикации они разместили фото неизвестной русоволосой девушки.

