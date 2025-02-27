Захарова сравнила заявления Макрона с мемом

К заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона многие уже относятся, как к своего рода мему. На это указала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Об этом говорят все. У меня тоже такое впечатление, что это своего рода мем. Когда говорят „заявление Макрона“, все начинают улыбаться», — отметила она.

Захарова объяснила, что причина этому — противоречивые и противоречащие высказывания президента Франции, который иногда выдает желаемое за действительное.

Дипломат обратила внимание, что Европе следовало бы рассуждать в реалиях сегодняшнего времени и быть готовой отвечать за свои слова.

«Давайте им всего этого пожелаем», — заключила она.

Макрон недавно заявил, что арестованные в Европе российские активы трогать нельзя, а прибыль с них, наоборот, можно было бы направить на поддержку той же Украины. Глава МИД России Сергей Лавров после этого попросил у французской стороны объяснить, в каком международном праве прописана такая возможность.