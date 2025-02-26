Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных российских активов

Лавров: вопрос о судьбе активов РФ будет в повестке переговоров по Украине

Вопрос о судьбе замороженных активов России на Западе никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине, возможные действия против средств не останутся без ответа. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Катар заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Что касается активов, которые украдены, прежде всего, европейцами, то никаких конкретных разговоров не было. Как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет», — заявил он.

Глава МИД также попросил французские власти объяснить, в каком международном праве прописано, что прибыль с российских активов можно использовать в своих интересах.

«Эммануэль Макрон много нового говорил. Он заявил, что арестованные в Европе российские активы трогать нельзя. А вот прибыль с активов использовать можно, на нужды поддержки той же Украины. Попросим объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, чтобы ты своровал», — заключил Лавров.