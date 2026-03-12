Западные политики, говоря о выгоде России от конфликта вокруг Ирана, вероятно, цитируют песню Шамана. Такой ироничный комментарий высказала официальный представитель МИД Мария Захарова во время еженедельного брифинга .

Дипломат упомянула слова председателя Европейского совета Антониу Кошты и заявила, что такие высказывания неожиданно напомнили ей строчку из песни исполнителя. По ее словам, западные политики практически процитировали известный трек, но вложили в него совсем другой смысл.

«Такое впечатление, что они действительно цитируют песню, только совершенно не в том ключе, в котором там поется. Помните эти строки: „Я русский, мне повезло“», — заявила дипломат.

Она также дала понять, что считает подобные обвинения в адрес России ироничными и надуманными.

Также во время брифинга Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, обозвавшему нелюдями сторонников воссоединения Крыма с Россией, и указала ему на легитимность состоявшегося референдума.