Захарова сравнила слова о выгоде России на Ближнем Востоке с цитатой из песни
Западные политики, говоря о выгоде России от конфликта вокруг Ирана, вероятно, цитируют песню Шамана. Такой ироничный комментарий высказала официальный представитель МИД Мария Захарова во время еженедельного брифинга.
Дипломат упомянула слова председателя Европейского совета Антониу Кошты и заявила, что такие высказывания неожиданно напомнили ей строчку из песни исполнителя. По ее словам, западные политики практически процитировали известный трек, но вложили в него совсем другой смысл.
«Такое впечатление, что они действительно цитируют песню, только совершенно не в том ключе, в котором там поется. Помните эти строки: „Я русский, мне повезло“», — заявила дипломат.
Она также дала понять, что считает подобные обвинения в адрес России ироничными и надуманными.
Также во время брифинга Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, обозвавшему нелюдями сторонников воссоединения Крыма с Россией, и указала ему на легитимность состоявшегося референдума.