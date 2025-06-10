Захарова сочла странными заявления посла Израиля о поставках оружия Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках киевскому режиму ракетных комплексов Patriot. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она обратила внимание, что это не «оценочные суждения» и не «личная точка зрения» посла. Дипломат обратила внимание, что подобные регулярные заявления — это выдаваемые за факты сентенции официального лица.
Накануне стало известно, что Израиль передал Украине американские системы противовоздушной обороны Patriot.
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