Захарова сочла странными заявления посла Израиля о поставках оружия Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках киевскому режиму ракетных комплексов Patriot. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание, что это не «оценочные суждения» и не «личная точка зрения» посла. Дипломат обратила внимание, что подобные регулярные заявления — это выдаваемые за факты сентенции официального лица.

Накануне стало известно, что Израиль передал Украине американские системы противовоздушной обороны Patriot.